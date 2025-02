Sorgen um Bayern-Juwel! Erst Traumsolo - dann verletzt raus

Bitterer Abend für Nestory Irankunda: Erst beeindruckte das Talent vom FC Bayern am Samstag mit einem sagenhaften Solo und einer Torvorlage für den Grasshopper Club Zürich, dann zog sich der Australier eine Verletzung zu.

Beim 1:1 in Lugano marschierte Irankunda in der 7. Minute über das halbe Feld und setzte seinen Mitspieler Evans Maurin sensationell in Szene, der zur frühen 1:0-Führung vollstreckte.