Ex-Barca-Star Memphis Depay provoziert mit Trick

Auf dem Weg zu seinem ersten Titel in Brasilien hat Memphis Depay grenzwertig in die Trickkiste gegriffen. In der Schlussphase des Final-Rückspiels im Rahmen der Campeonato Paulista, der Regionalmeisterschaft in Sao Paulo, löste der Offensivstar von Corinthians gegen Palmeiras eine Rudelbildung aus.