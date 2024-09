Europa-Abschied! Begräbt Depay seine WM-Hoffnungen?

Keenan Schieck 10.09.2024 • 18:48 Uhr Der Poker um Memphis Depay hat ein Ende. Ein Verbleib in Europa bleibt dem Stürmer verwehrt. Stattdessen zieht es den 30-Jährigen nach Brasilien, in die Bedeutungslosigkeit des Fußballs - wie bereits Landsmann Steven Bergwijn.

Der Oranje-Trainer hat klare Anforderungen an Depay, will dieser wieder in den Kader zurück: „Memphis muss fit sein und Spiele spielen.“

Nun entschied sich Depay für den Wechsel nach Brasilien. Dort unterschrieb er einen für zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag bei Corinthians. Die Mannschaft aus Sao Paulo wurde in der Vergangenheit durch Stars wie Roberto Carlos und Ronaldo geprägt. Diese Zeiten sind aber Geschichte - im Hier und Jetzt steht der Verein nach 25 von 38 Partien auf Rang 17 und ist damit akut abstiegsgefährdet.

Abstiegskampf statt Champions League!

Der Wechsel gleicht einem Himmelfahrtskommando. Statt auf eine Nominierung von Koeman zu hoffen, muss sich Depay in Zukunft durch den Abstiegskampf in Brasilien kämpfen. Eine ungewohnte Situation für den Mann der bisher keine Abstiegssorgen kannte. Der 98-malige niederländische Nationalspieler durfte in seiner Karriere bereits für einige Topklubs antreten, darunter Olympique Lyon, der FC Barcelona und zuletzt Atlético Madrid.

Dabei lief der Stürmer 32 Mal in der Champions League auf. In der Saison 2019/20 trennte ihn nur ein Spiel vom Finale, als er mit Lyon bis in die Runde der letzten Vier vordringen konnte. In diesem Wettbewerb wird der 30-Jährge erst einmal keine weiteren Einsätze sammeln.

Ob ihm noch einmal die Chance geboten wird, auf den WM-Zug aufzuspringen, bleibt dagegen abzuwarten. Bergwijn, der sich dafür entschied nach Saudi-Arabien zu wechseln, ist für Koeman keine Option mehr.

Depay greift nach van Persies Rekord

Bei Depay ist die Tür nicht vollends geschlossen. „Er kann immer noch Teil der Nationalmannschafft sein, aber es hängt von seiner Fitness ab und ob er sein Niveau erreicht“, erklärte der Nationaltrainer auf der gestrigen Pressekonferenz, als der Wechsel bereits als sicher galt.