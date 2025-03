Nach 16 Monaten: Neymar feiert Rückkehr in Brasiliens Nationalmannschaft

Fußball-Superstar Neymar kehrt nach fast eineinhalb Jahren Verletzungspause in die brasilianische Nationalmannschaft zurück.

Wie Trainer Dorival Junior am Donnerstag bekannt gab, wird der 33-Jährige für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien (21. März/MEZ) und in Argentinien (26. März/MEZ) in das Aufgebot berufen.