Wen hat Tuchel denn da aus dem Hut gezaubert?

Moritz Pleßmann 18.03.2025 • 11:48 Uhr Dan Burn hat einen steinigen Karriereweg hinter sich, dennoch erlebt er nun die wohl beste Woche seiner fußballerischen Laufbahn - sowohl auf Klubebene, als auch international.

Die Kamera fing seinen konzentrierten Blick ein, als hätte sie geahnt, dass Dan Burn gleich im Mittelpunkt des Geschehens stehen würde. Und das tat er auch: Eine Newcastle-Ecke segelte von links in den Strafraum der Liverpooler und der 2,01-Meter-Riese drückte die Kugel per Kopf mustergültig und zentimetergenau in den Kasten der Reds.

Die 1:0-Führung kurz vor der Pause. Der Startschuss für den ersten nationalen Titel der „Magpies“ seit 1955, sie gewannen das Finale des Ligapokals mit 2:1. Burn wurde anschließend zum Spieler des Spiels gewählt. Damit erlebte er die wohl beste Woche seines Lebens.

Denn am Donnerstag dürften die englischen Fans nicht schlecht gestaunt haben, als Thomas Tuchel seinen ersten Kader als englischer Nationaltrainer vorstellte und auch Burn erstmalig mit dabei war - und das im (zarten) Alter von 32 Jahren.

Bei Newcastle United ist der Innenverteidiger absolut unumstritten. In der laufenden Premier-League-Saison stand er in jedem Spiel, das er startete über 90 Minuten auf dem Feld, verpasste lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre.

Schicksalsschlag mit nur 13 Jahren

„Ich war überrascht, dass er noch nie nominiert wurde, er ist so ein großer Kerl, aber offensichtlich ist es trotzdem einfach, ihn zu übersehen. Es wäre mir auch fast passiert“, scherzte Tuchel.

Doch der Weg des Riesen aus Newcastle war nicht immer leicht, Burn ging einen ungewöhnlichen Karriereweg und musste mit einem Schicksalsschlag kämpfen.

Mit nur 13 Jahren verlor er nach einem Unfall den Ringfinger seiner rechten Hand. Doch davon ließ er sich nicht unterkriegen und so schloss sich am Ende in gewisser Weise ein Kreis für ihn.

Denn: Burn spielte schon in seiner Jugend bei Newcastle United und daraufhin zunächst in seinem Geburtsort Blyth bei den ansässigen Spartans. Dort fiel er 2009 einem Scout des FC Darlington auf, der damalige Viertligist stattete Burn mit seinem ersten Profivertrag aus.

Durchbruch bei Brighton

Zwei Jahre später ging es zum FC Fulham, wo der damals 21-Jährige 2014 sein Debüt in der Premier League feierte. Es sollten allerdings mehr als fünf Jahre vergehen, ehe Burn wieder Luft in Englands höchster Liga schnuppern durfte, Fulham stieg am Saisonende ab.

Die nächsten Jahre spielte Burn hauptsächlich in der Championship, der zweiten Liga Englands, zwischenzeitlich wurde er sogar in die dritte Liga verliehen. Dort holte er immerhin seinen einzigen Titel, als er mit Wigan Athletic 2017/2018 Meister wurde. Seine Leistungen weckten das Interesse von Brighton, die ihn daraufhin verpflichteten.

Ab der Saison 2019/2020 etablierte sich Burn in der Premier League beim Klub aus dem Süden Englands, sodass er schließlich im Januar 2022 zurück zu seinem Jugendverein Newcastle ging, die 15 Millionen Euro überwiesen.

Der Coach ist begeistert

Eine Investition, die sich für die „Magpies“ gelohnt hat, seit seiner Rückkehr verpasste Burn in drei Jahren nur sieben Spiele. Nachdem er dem Verein zunächst geholfen hatte, den Abstieg zu verhindern, drehte Newcastle so richtig auf und spielte sogar eine Saison in der Champions League.

Auch Eddie Howe, Coach von Newcastle, freute sich über die Nominierung Burns. „Ein unglaublicher Moment für Dan. Niemand hat es mehr verdient, er ist sehr professionell und eine inspirierende Figur. Das ist ein großartiges Comeback, eine der größten Geschichten im Fußball überhaupt. Er ist jemand, der es auf die harte Tour schaffen musste“, so Howe.