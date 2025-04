30 Millionen Euro! Bayern-Ikone Kahn will Traditionsklub retten

Wie der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende nun jedoch klarstellte, soll dieser Schritt mittlerweile erledigt sein. „Wir haben in einem ersten Schritt 30 Millionen Euro dort in Aussicht gestellt und auch bei den offiziellen Stellen nachgewiesen“, erklärte er im Bild -Podcast „ Bayern-Insider“.

Kahn will Bordeaux in die Erstklassigkeit führen

Kahns Interesse an einer Übernahme des Traditionsklubs sei „kein Geheimnis. Ja, wir sind da schon seit längerer Zeit intensiv auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen, mit den Stakeholdern, wie ein potenzieller Einstieg von uns aussehen kann.“

„Der Verein ist in einem Konkursverfahren. Das macht das Ganze natürlich nicht ganz so einfach und sehr komplex für uns“, führte Kahn aus. Sein Vorhaben, in Bordeaux einzusteigen, wolle er deshalb allerdings nicht abbrechen. „Wir haben uns das ganz genau angeschaut. Das Ziel sollte sein, diesen Klub in den nächsten Jahren wieder zurück in die Ligue 1 zu bringen. Wir können uns sehr gut vorstellen, ein Teil dieser Lösung zu sein.“