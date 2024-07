Zwangsabstieg für Bordeaux besiegelt

Der frühere französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux stürzt erstmals in seiner Geschichte als Profiklub in die dritte Liga ab. Der sechsmalige Champion hat seinen Einspruch gegen die Zwangsrelegation in Folge finanzieller Unregelmäßigkeiten zurückgezogen, wie er am Dienstag erklärte. Damit ist der Abstieg des letztjährigen Tabellen-Zwölften aus der Ligue 2 rechtskräftig.