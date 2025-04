Als der größte Fußballer seiner Zeit vom Himmel fiel

Am 6. April 1991 manifestierte sich für Fußball-Idol Diego Maradona der bis dato größte Tiefpunkt seiner Karriere: Er wurde nach einem positiven Dopingtest auf Kokain für 15 Monate gesperrt.

Diego Maradona: Absturz nach WM 1990

Das argentinische Mittelfeld-Genie hatte zu diesem Zeitpunkt eine turbulente Zeit hinter sich: Nach den rauschhaften Karriere-Höhepunkt mit dem WM-Titel 1986 und dem sensationellen Meistertitel mit dem SSC Neapel 1987 begann es in der Traumehe Maradona / Napoli zu kriseln.

Der sensible Maradona begann sich erdrückt zu fühlen vom Personenkult in Neapel, entschloss sich zu einem Neuanfang, bat um die Freigabe zum Wechsel - und als er sie nicht bekam, intensivierte er seine Flucht in Drogen und ausschweifende Partys.