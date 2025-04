Es wird das Schlimmste befürchtet: Rüdiger-Skandal beschäftigt Spanien

Der Skandal um Real-Star Antonio Rüdiger beschäftigt den Fußball weit über Deutschland hinaus. Der Ausraster des deutschen Nationalspielers im Pokalfinale gegen den FC Barcelona bestimmt auch die Berichterstattung in Spanien. So war Rüdiger am Montagmorgen unter anderem bei den bekanntesten spanischen Sportzeitungen AS und Marca DAS Thema.