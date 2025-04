Neymar? "Niemand hat Mitleid mit ihm"

Der einstige Fußballzauberer Neymar kämpft mit wiederkehrenden Verletzungen und schwindender Akzeptanz in seiner Heimat. Was als triumphale Rückkehr zu Santos gedacht war, wird zur Zerreißprobe.

Es war eine Szene, die symbolischer nicht hätte sein können: Nach nur 33 Minuten Spielzeit im Spiel gegen Atlético Mineiro brach Neymar unter Tränen zusammen . Erneut hatte sein Körper versagt, wieder einmal zwang ihn eine muskuläre Verletzung zum vorzeitigen Gang in die Kabine.

Was Ende Januar als emotionale Heimkehr zum FC Santos gefeiert wurde, gleicht mittlerweile einer tragischen Geschichte ohne Happy End. Der einstige Superstar, der bei Barcelona und Paris Saint-Germain die Fußballwelt verzauberte, kämpft inzwischen nicht mehr um Titel, sondern um seine Karriere.

Diese vernichtende Diagnose eines Landsmanns fasst zusammen, was viele längst denken. Seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im Sommer 2023 hat Neymar kaum noch Fußball gespielt. Ein Kreuzbandriss im Oktober 2023 während eines Länderspiels setzte ihn fast für ein ganzes Jahr außer Gefecht.

Geld für Neymar „die oberste Priorität“

Der Wechsel nach Saudi-Arabien war von Anfang an umstritten. „Neymar konnte nirgendwo hin, nachdem er PSG verlassen hatte. Niemand hatte das Geld, das er und sein Vater wollten“, erklärt Gomes. „Er hat getan, was er tun musste, wenn Geld die oberste Priorität ist – und das war in seiner Karriere schon immer so.“