Argentiniens neuer Messi?

Er ist erst 17, doch wie selbstverständlich übernahm Franco Mastantuono Verantwortung. Sicher verwandelte der Youngster den Elfmeter zum 3:2 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und brachte River Plate damit in der Copa Libertadores gegen Independiente del Valle auf die Siegerstraße.

6:2 hieß es am Ende – und Mastantuono war einmal mehr einer der Hauptdarsteller. Im fünften Spiel in Folge war er an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Der 17-Jährige versetze die Fans bei jeder Ballberührung aufs Neue in Begeisterung, schrieb die größte argentinische Tageszeitung Clarín nach jenem Sieg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und titelte: „Mastantuono ist viel mehr als das Juwel von River“.