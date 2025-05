Dank Ex-Bayern-Star: Basel beendet Meisterflaute

Acht Jahre nach seiner bis dato letzten Meisterschaft holt der FC Basel wieder den Titel in der Schweiz. Bester Schütze des Teams ist Xherdan Shaqiri.

Der FC Basel ist wieder Schweizer Meister. Nach dem torlosen Remis von Verfolger Servette Genf gegen Young Boys Bern hat der einstmalige Serienmeister elf Punkte Vorsprung und kann an den letzten drei Spieltagen nicht mehr von Platz eins verdrängt werden .

Damit beendete Basel eine achtjährige Durststrecke, in der der Klub keinen Meistertitel geholt hatte.

Als das Team zuletzt in der Saison 2016/17 Meister wurde, war noch Urs Fischer Trainer. Nun heißt der Coach Fabio Celestini, dessen Team am Samstag mit einem 5:2-Sieg in Lugano die Weichen Richtung Titel gestellt hatte.