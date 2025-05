Einzige Meisterschaft mit Bayern! Torwartlegende macht Schluss

Reina spielte ausnahmslos in Top-4-Liegen

Der Spanier brachte es in seiner Karriere auf unglaubliche 951 Pflichtspiele und spielte 361-mal zu null. Bei seinem Einsatz gegen Inter steht Reina nochmal so richtig im Fokus. Für Inter geht es im dramatischen Meisterkampf in Italien in Como um alles.