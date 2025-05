Serie A: Kommt es zum historischen Showdown?

Das Titelrennen in Italien zwischen der SSC Neapel und Inter Mailand spitzt sich immer weiter zu. Es winkt ein historischer Showdown.

Dieser Spannungsbogen hätte auch aus der Feder Agatha Christies, Schöpferin der berühmten Detektivin Miss Marple, stammen können. „Es ist keine Meisterschaft, sondern ein schöner Kriminalroman“, sagte auch Fabio Capello in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport .

Der frühere italienische Nationaltrainer bezog sich auf das brisante Titelrennen in der Serie A . Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung von Tabellenführer SSC Neapel auf Verfolger Inter Mailand nur einen Punkt.

Das Drehbuch im Kampf um den Scudetto kann also noch die eine oder andere irre Wendung parat halten. „Und so versuchen wir, zwei Seiten vor Schluss die letzten Szenen zu erahnen“, blieb Capello im Bild des spannenden Thrillers.

Entscheidungsspiel um den Scudetto?

Die Serie A steuert dabei auf einen finalen Showdown im wortwörtlichen Sinne hin. Denn sollten Neapel und Inter nach dem letzten Spieltag punktgleich die Plätze eins und zwei belegen, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den Meistertitel auf neutralem Boden. Das Torverhältnis oder der direkte Vergleich haben in diesem Fall keine Relevanz.

Eine Regel, die der italienische Verband FIGC 2022 reaktiviert hat und die in der Geschichte erst einmal zur Anwendung kam: 1964 schlug der FC Bologna Inter in einem Meisterschaftsendspiel im Stadio Olimpico in Rom mit 2:0.