Enthüllt! Diesen Barca-Star wollte Bayern

Maximilian Huber 19.05.2025 • 11:35 Uhr Ein ehemaliger Sportchef des FC Barcelona enthüllt, dass Hansi Flick und der FC Bayern vor wenigen Jahren Pedri verpflichten wollten.

Der FC Bayern München hat im Sommer 2020 starkes Interesse an einer Verpflichtung von Barca-Star Pedri gezeigt. Das bestätigte Ramón Planes, ehemaliger Sportchef des FC Barcelona, am Wochenende in der Radiosendung „Carrusel Deportivo“ bei Cadena SER.

„Nach der 2:8-Niederlage gegen Bayern München in Lissabon erhielt ich zwei Tage später einen Anruf von seinem Agenten, der mir mitteilte, dass Bayern eine Videokonferenz machen wollte. Ich habe es gemacht, weil sie Pedri haben wollten“, schilderte Planes, der von 2018 bis 2021 für die Katalanen arbeitete.

Bayern-Interesse an Pedri? „War sehr überrascht“

Der FC Barcelona hatte Pedri im September 2019 für rund 23 Millionen Euro von Las Palmas verpflichtet und ihn für die Saison 2019/20 direkt wieder an den damaligen Zweitligisten ausgeliehen. „Ich war sehr überrascht, weil er zu diesem Zeitpunkt gar nicht für Barca gespielt hat. Wir hatten ihn unter Vertrag genommen, aber er war in Las Palmas. Also ja, es stimmt, dass Bayern interessiert war.“

Die Aussagen bestätigen einen SPORT1-Bericht aus dem Jahr 2022, in dem das Bayern-Interesse an Pedri bereits enthüllt wurde.

Bayern-Scouting beeindruckt Planes

Planes lobte jetzt die Scouting-Arbeit des deutschen Rekordmeisters in höchsten Tönen. Der Fakt, dass der heutige Barca-Star den Münchnern schon damals in der zweiten spanischen Liga aufgefallen war, beeindruckt den 57-Jährigen bis heute.

„Ich habe mit dem Sportdirektor gesprochen, wir hatten eine Videokonferenz und so war es dann auch. Ich war überrascht, und das sagt viel darüber aus, wie gut die Bayern damals gearbeitet haben, wenn es darum ging, Spieler zu holen. Es stimmt, dass seine Saison sensationell war, er war der beste Spieler in der zweiten Liga und sie haben das Talent in ihm gesehen“, führte der Ex-Sportchef aus.