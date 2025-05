FIFA-Kongress beginnt mit dreistündiger Verspätung

SID 15.05.2025 • 14:32 Uhr Zu den Hintergründen gibt es zunächst keine offiziellen Informationen. FIFA-Chef Infantino weilte am Vortag noch in Katar.

Der Kongress des Fußball-Weltverbandes FIFA in Asunción/Paraguay beginnt nach SID-Informationen am Donnerstag mit dreistündiger Verspätung. Am Vortag war die ursprünglich für 14.30 Uhr (MESZ) geplante Versammlung der 211 Mitgliedsverbände um eine Stunde verlegt worden, am Morgen des Kongresstages folgte eine Verlegung um weitere zwei Stunden. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine offiziellen Informationen.

{ "placeholderType": "MREC" }

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte US-Präsident Donald Trump an den Tagen zuvor auf dessen erster großer Auslandsreise in den Nahen Osten begleitet. Nach einem Besuch in Saudi-Arabien weilte Infantino am Mittwoch noch in Katar.

Der Schweizer habe „Einladungen zu einer Reihe von wichtigen Veranstaltungen mit führenden Politikern der Welt angenommen, bei denen auch über FIFA-Weltmeisterschaften gesprochen wird“, teilte die FIFA auf Anfrage von The Athletic mit. Eine für diese Woche geplante Sitzung des Councils war verschoben und schon am Freitag digital abgehalten worden. Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der dem FIFA-Council angehört, ist in Paraguay vor Ort.