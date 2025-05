Frauen-WM: FIFA strebt Einnahmen in Milliardenhöhe an

Der Fußball-Weltverband FIFA hofft durch die Ausrichtung der Frauen-WM künftig auf Einnahmen in Milliardenhöhe. „Der Sport wächst ebenfalls exponentiell, und wir streben an, allein mit der Frauen-Weltmeisterschaft Einnahmen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar zu erzielen, die wir wieder in den Frauenfußball investieren wollen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Saudi-US-Investment-Forum in Riad. Der Fußball der Frauen sei „von entscheidender Bedeutung“.