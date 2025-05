„Mein Körper zeigt immer wieder Symptome, vor allem nach anstrengenden Trainingseinheiten. Dann wird mir häufig schwindelig. Teilweise in der Kabine, teilweise wenn ich zu Hause auf dem Sofa liege. Mir wird teilweise immer noch schwarz vor Augen“, berichtete Burgstaller in der Sport Bild .

Lebensgefahr? „Die ersten 24 bis 48 Stunden“

Bei dem Angriff bekam der Ex-Schalker, der kürzlich sein Karriereende angekündigt hatte , einen Schlag ins Gesicht und prallte in der Folge bewusstlos auf den Boden.

„Ich hatte Glück, dass mein Schädel gebrochen war. Das hat mich gerettet. Denn das Gehirn schwillt nach so einem Aufprall stark an und benötigt mehr Platz. Durch den Riss in der Schädeldecke war das gegeben“, erklärte Burgstaller: „Andernfalls hätten die Ärzte meinen Schädel aufbohren müssen, um den Druck abzusenken.“