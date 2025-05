Schock-Bericht: Bei Burgstaller ging es „um Leben und Tod“

Geschäftsführer Steffen Hofmann vom österreichischen Fußball-Bundesligisten Rapid Wien hat Einblick über das Ausmaß der schweren Verletzung des früheren Bundesliga-Stürmers Guido Burgstaller gegeben. „Burgis Situation war wirklich dramatisch, vor allem die ersten ein, zwei Tage. Da ging es wirklich um Leben und Tod“, sagte der einstige Bundesliga-Spieler des FC Bayern München am Dienstag auf dem „Fußballkongress“ in Salzburg und ergänzte: „Da wird einem wieder bewusst, was wirklich wichtig ist im Leben.“