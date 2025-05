Infantino vor Klub-WM und Weltmeisterschaft: „Jeder willkommen“

Die Diskussionen um eine Reise in die USA für die kommenden Fußballturniere halten an. Der FIFA-Boss äußert keine Bedenken.

FIFA-Präsident Gianni Infantino versucht weiterhin, Fußballfans aus aller Welt Bedenken für eine Reise zur im kommenden Monat stattfindenden Klub-WM sowie der Weltmeisterschaft 2026 zu nehmen. Die Fußball-Welt sei in den USA „willkommen - die Spieler, alle Beteiligten und ganz sicher auch all die Fans“, sagte der 55-Jährige im Rahmen des 75. Kongresses des Weltverbandes in Asunción: „Jeder ist willkommen. All diejenigen, die Fußball feiern, eine tolle Zeit haben wollen und emotionale Momente vor Ort erleben möchten.“