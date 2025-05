WM-Legende überraschend verstorben: Er führte die Unbezähmbaren Löwen an

Die kamerunische Legende Emmanuel Kundé ist tot. Das bestätigte Verbandspräsident Samuel Eto’o am Freitag in den sozialen Netzwerken.

Laut übereinstimmenden Medienberichten verstarb der langjährige Nationalmannschaftskapitän und WM-Held Kameruns in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Alter von 68 Jahren überraschend in seinem Haus in einem Vorort von Jaunde.