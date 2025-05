Klub-WM: FIFA spendet einen US-Dollar pro Ticket

Der Fußball-Weltverband FIFA will mithilfe der Klub-WM im Sommer benachteiligte Kinder weltweit unterstützen. Wie Präsident Gianni Infantino auf dem Global-Citizen-Gipfel in New York bekanntgab, wird während des Turniers in den USA (14. Juni bis 13. Juli) für jedes verkaufte Ticket der insgesamt 63 Spiele ein US-Dollar an einen neu eingerichteten Fonds gespendet.