Lionel Messi kürt sein Lieblingstor

Lionel Messi hat in seiner Karriere viele wichtige und viele schöne Tore erzielt. Jetzt hat der Superstar im Rahmen eines Kunstprojekts der Inter Miami CF Foundation selbst entschieden , welches für ihn sein schönster Treffer war.

Messi hatte beim CL-Finale im Mai 2009 mit dem spektakulären Kopfballtreffer die Partie gegen die Red Devils (2:0) endgültig entschieden. Mit einem seiner wenigen Kopfballtore in seiner Karriere krönte er damals eine starke Saison der Katalanen. So gewann der FC Barcelona in der Saison das Triple.