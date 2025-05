Newcastle mit Big Points im CL-Kampf

Enges Rennen um die Champions League

Die englische Premier League stellt in der Saison 2025/26 sechs Teilnehmer in der Königsklasse. Nur Meister FC Liverpool (35 Spiele/82 Punkte) hat sein Ticket bislang sicher. Der zweitplatzierte FC Arsenal (35/67), der am Abend (17.30 Uhr) an der Anfield Road gastiert, hat beste Chancen.