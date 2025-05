Titel endgültig futsch! Ajax bezahlt Preis für unfassbaren Patzer

Nach dem Drama um Ajax Amsterdam am Mittwochabend hat sich die PSV Eindhoven am letzten Spieltag der Eredivisie keine Blöße gegeben und mit einem 3:1-Erfolg bei Sparta Rotterdam die vor Wochen kaum noch für möglich gehaltene Titelverteidigung klargemacht.

Ajax legte im Meisterrennen am letzten Spieltag zunächst vor, ehe die PSV Sekunden später etwa 80 Kilometer entfernt in Rotterdam antwortete. Jordan Henderson traf für Amsterdam nach einer knappen halben Stunde per Kopf, bevor Ex-Bayern-Star Ivan Perisic Eindhovens Führung erzielte, als er eine Hereingabe am langen Pfosten über die Linie drückte.