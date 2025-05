Überraschende Hummels-Aussagen! "Ausgeschlossen ist nie etwas"

Mats Hummels hängt im Sommer seine Fußballschuhe an den Nagel und beendet seine Karriere. Oder doch nicht? In seiner neuen Dokumentation überrascht der Verteidiger mit einer Aussage.

Anfang April hatte Mats Hummels sein Karriereende angekündigt . Der Verteidiger werde nach der in Italien noch laufenden Saison mit dem Profifußball aufhören, erklärte er selbst.

Aussagen in seiner Dokumentation „Hummels – La Finale. Mit Tommi Schmitt“ lassen nun allerdings Spielraum für Spekulationen: Kann sich der Weltmeister von 2014 doch noch eine Fortsetzung seiner Profi-Laufbahn vorstellen?

„Ich bräuchte irgendwas, wofür ich so krank brenne“

Welches Szenario es benötige, um Hummels vom Weitermachen zu überzeugen? „Ich bräuchte irgendwas, wofür ich so krank brenne, damit ich bereit bin, nochmal dieses Opfer Privatleben zu bringen und auch meinen Sohn weniger zu sehen.“

Nur für einen Verein wäre der 36-Jährige bereit, auch nach dem Sommer auf den Fußballplatz zurückzukehren - für Borussia Dortmund: „Das Einzige in meinem Gefühl, wäre der BVB, für den ich das machen würde. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich würde zumindest ins Grübeln kommen.“

Rückkehr? Hummels fragte beim BVB nach

Insgesamt 508 Pflichtspiele bestritt der Weltmeister von 2014 für die Westfalen. Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr ins schwarz-gelbe Trikot für die anstehende Klub-WM in den USA, denen jedoch Sportdirektor Sebastian Kehl im STAHLWERK Doppelpass nahezu vollständig den Wind aus den Segeln nahm.

Hummels stellte jedoch klar: „Meine Karriere als BVB-Spieler mit noch einmal einem Jahr zu beenden, wäre nochmal so ein Ding in meinem Kopf.“ Eine Woche vor dem Gespräch mit Schmitt habe er den Austausch gesucht. „Ich glaube nicht, dass es passieren wird.“

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2024 verließ Hummels den BVB und schloss sich der AS Rom an. In der italienischen Hauptstadt begann er sein Kapitel erst im September und verpasste somit die gesamte Saisonvorbereitung. Sollte er seine Karriere doch fortsetzen, würde er einen anderen Weg wählen.