Eklat um Infantino wird zu Farce! Verbandschefs verlassen Kongress

Mehrere europäische Verbandschefs um DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben aus Protest gegen Gianni Infantino beim 75. FIFA-Kongress vorzeitig den Saal verlassen. Nach einer Kaffeepause im Anschluss an die Rede des FIFA-Präsidenten, der verspätet bei der Versammlung in Asunción angekommen war , blieben zahlreiche Sitze im Saal leer. Unter anderem die acht Council-Mitglieder, die die Europäische Fußball-Union (UEFA) stellt, blieben der zweiten Hälfte fern.

Infantino nach Trump-Reise drei Stunden zu spät

Die Versammlung der FIFA-Mitgliedsverbände in Paraguay hatte wegen der verspäteten Ankunft Infantinos mit mehr als drei Stunden Verspätung begonnen. Der Schweizer hatte US-Präsident Donald Trump an den Tagen zuvor auf dessen erster großer Auslandsreise in den Nahen Osten begleitet. Der ursprünglich für 14.30 Uhr (MESZ) geplante Beginn des Kongresses war am Vortag bereits um eine Stunde verlegt worden, am Morgen des Kongresstages folgte eine Verlegung um weitere zwei Stunden.