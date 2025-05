Wegen Trump: Infantino sorgt für beispiellosen Eklat

SID 15.05.2025 • 17:48 Uhr Der FIFA-Kongress beginnt mit Verspätung. Gianni Infantino schaffte es nach seiner umstrittenen Reise mit Donald Trump in den Nahen Osten nicht pünktlich.

Gianni Infantino ließ seine Gefolgschaft warten und warten. Der FIFA-Boss schwänzte offizielle Termine, er verpasste am Donnerstag sogar den geplanten Beginn seines Kongresses - und er sorgte damit endgültig für einen beispiellosen Eklat.

Nach der umstrittenen Reise in den Nahen Osten an der Seite Donald Trumps schaffte es Infantino nicht mehr rechtzeitig in die paraguayische Hauptstadt Asunción. Mit seinem Verhalten brüskierte er die angereisten Verbandsvertreter aus aller Welt um DFB-Chef Bernd Neuendorf.

Drei Stunden Verspätung sorgen für Empörung

Erst mit dreistündiger Verspätung sollte die Versammlung der 211 FIFA-Mitgliedsverbände beginnen. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine offiziellen Informationen. Die Sportschau berichtete, dass Infantino zum geplanten Beginn um 9.30 Uhr Ortszeit erst in den brasilianischen Luftraum gelangt war. Demnach brachte ein Privatflieger von Qatar Airways den Boss des Fußball-Weltverbandes nach einem Zwischenstopp zum Tanken in Nigeria nach Paraguay.

Hunderte Delegierte aus der ganzen Welt hatten sich teils bereits zu Wochenbeginn auf den Weg nach Südamerika gemacht. Sie alle, auch Neuendorf, harrten am Donnerstag lange aus. Von „unvorhergesehenen Umständen“ war intern die Rede.

Kritik an Reise mit Trump in den Nahen Osten

An den Tagen zuvor hatte Infantino den US-Präsidenten auf dessen erster großer Auslandsreise begleitet - und dafür bereits Kritik einstecken müssen. „Wir sind darüber sehr verwundert. Es ist wichtig, dass er an den Tagen anwesend ist, an denen wir anwesend sind. Dies ist der wichtigste Treffpunkt für uns“, sagte Norwegens Verbandschefin Lise Klaveness angesichts der Abwesenheit im Vorfeld des Kongresses.

Die 44-Jährige betonte, dass sie keine offiziellen Informationen über Infantinos Kalender erhalten habe. „Wenn er nicht da ist, ist das beunruhigend. Hier findet Demokratie statt“, sagte Klaveness: „Es ist eine Entwicklung, die es wert ist, einige Fragen zu stellen, nicht nur für die Presse, sondern auch für uns.“

Nach einem Besuch in Saudi-Arabien, dem umstrittenen Gastgeberland der WM 2034, weilte Infantino am Mittwoch noch in Katar. Dort nahm er an einer Zeremonie mit Trump und dem katarischen Emir teil - und verpasste daher etwa ein Abendessen mit Paraguays Staatspräsident.

Wird Nähe zu Trump zum Problem?

Die Nähe zu Trump, der Gastgeber der Klub-WM im Sommer und von weiten Teilen der WM 2026 ist, scheint Infantino derzeit wichtiger zu sein. Immer wieder zeigte sich der FIFA-Chef in den vergangenen Wochen an der Seite des US-Präsidenten, dieser lobte Infantino jüngst bei jeder Gelegenheit. Auch nach Saudi-Arabien, dem umstrittenen Ausrichter der WM 2034, pflegt der 55-Jährige immer engere Kontakte.

