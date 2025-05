MLS: Reus-Krise immer schlimmer!

LA Galaxy steht in der laufenden Saison weiter ohne Sieg da. Nach der desaströsen Klatsche bei den New York Red Bulls setzt es die nächste Pleite - trotz einer starken Leistung von Marco Reus.

Trotz zweier Vorlagen des ehemaligen Nationalspielers Marco Reus hat Meister Los Angeles Galaxy in der US-amerikanischen MLS die nächste bittere Pleite kassiert.

Vier Tage nach der desaströsen 0:7-Niederlage bei den New York Red Bulls schenkte der Tabellenletzte der Western Conference beim 2:3 (2:0) gegen Philadelphia Union eine Zwei-Tore-Führung her und verlor durch einen Treffer in der Nachspielzeit.