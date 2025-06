Worte über Lewandowski hallen nach: "Deutschland kocht über"

Die Aussagen seines früheren Beraters Cezary Kucharski bei SPORT1 über Robert Lewandowski werden auch in der polnischen Heimat des Stürmerstars aufgegriffen.

Die Worte von Cezary Kucharski bei SPORT1 über seinen früheren Klienten Robert Lewandowski haben auch in Polen einen medialen Nachhall erzeugt.

Dabei klingt durch: Das Bild, das Kucharski von Lewandowski gezeichnet hat, scheint in der polnischen Heimat des Stürmerstars nicht unbedingt für Verwunderung zu sorgen.

„Er ist ein fantastischer Spieler, aber menschlich keine gute Person. Er hält sich für einen König - und so behandelt er auch andere Menschen”, sagte Kucharski bei SPORT1 über seinen früheren Klienten.

„Reihe von Seitenhieben“ für Lewandowski

Kucharski hatte in dem Interview „offensichtlich nicht vor, sich auf die Zunge zu beißen“, hieß es in dem Bericht. Lewandowskis früherer Agent habe seine Meinung „sehr unverblümt zum Ausdruck gebracht“.

„Nicht enden wollende Saga“ erreicht „internationale Dimension“

Das Fazit lautete: „Dies ist eine weitere Episode in der langen und nicht enden wollenden Saga zwischen Lewandowski und Kucharski.“ Der Fall habe aufgrund Kucharskis Entscheidung, mit einem deutschen Medium zu sprechen, „internationale Dimensionen“ erreicht.

Kucharski kontert Vorwürfe

Als sein langjähriger Weggefährte hatte Kucharski in erster Linie Lewandowskis Rolle im Zoff um die polnische Nationalmannschaft beurteilt. Er glaubt nicht an ein Comeback des Angreifers in der Nationalmannschaft.