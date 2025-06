Für Klub-WM: Neues Transferfenster geöffnet

Der FC Bayern rüstet auf, Real Madrid zahlt schon Millionen - und was macht Cristiano Ronaldo? Die Teilnehmer der Klub-WM können ab Sonntag erste Spieler für die kommende Saison registrieren.

Das erlaubt ein neues Transferfenster des Fußball-Weltverbands FIFA, welches extra für das Turnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) geschaffen wurde und bis 10. Juni geöffnet ist.

Die Regelung gilt für alle Verbände, deren Vereine an dem erstmals ausgetragenen Prestige-Turnier der FIFA teilnehmen. Aus der Bundesliga ist neben dem FC Bayern auch Borussia Dortmund dabei - insgesamt nehmen 32 Teams aus Ägypten, Argentinien, Brasilien, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Portugal, Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika, Tunesien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil.

Zahlt Bayern Ablöse für Tah?

So werden die Bayern etwa Tom Bischof, Neuzugang von der TSG Hoffenheim, vorzeitig registrieren. Bei Jonathan Tah, dessen Wechsel von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister am Donnerstag bekannt geworden war, laufen noch die Verhandlungen mit Bayer über einen vorläufigen Wechsel. Tahs ursprünglicher Vertrag in Leverkusen läuft noch bis Ende Juni, Bayer pocht auf eine Ablöse.