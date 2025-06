Neymar: Gelb-Rot zum Abschluss! Zukunft bei Santos offen

Der brasilianische Fußballstar Neymar ist nach einem Platzverweis an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Bei der 0:1-Heimniederlage gegen Meister Botafogo FR am Sonntag sah der 33-Jährige die Gelb-Rote Karte und könnte daher bereits sein letztes Spiel für den FC Santos absolviert haben.

So muss der Santos-Kapitän am 12. Juni bei der Erstliga-Partie in Fortaleza aussetzen, ehe es wegen der Klub-WM in eine einmonatige Ligapause geht.