Gold Cup: Ex-Münchner lässt US-Boys jubeln

Die Fußball-Nationalmannschaft von Saudi-Arabien ist Gastgeber USA und Mexiko beim Gold Cup ins Viertelfinale gefolgt. Die Mannschaft von Trainer Hervé Renard sicherte sich mit einem 1:1 (0:1) gegen Trinidad und Tobago Platz zwei in der Gruppe D hinter den Amerikanern, die Haiti 2:1 (1:1) bezwangen. Mitfavorit Mexiko reichte ein 0:0 gegen Costa Rica, um in Gruppe A vor Los Ticos als Erster in die K.o.-Runde einzuziehen.