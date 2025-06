Gold Cup: Ex-Münchner mit Gala im US-Trikot

Die beiden Gastgeber der WM 2026 sind die Favoriten auf den Titel beim Turnier in den USA. Ex-Bayern-Profi Malik Tillman trifft doppelt.

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA ist ein Jahr vor ihrer Heim-WM mit einem klaren Sieg in den CONCACAF Gold Cup gestartet. Die Mannschaft des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino, die nach vier Testspielniederlage zuletzt in der Kritik stand, gewann in San Jose gegen Trinidad und Tobago mit 5:0 (3:0).