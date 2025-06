Trainer-Hammer um Inzaghi offiziell

Fünf Tage nach der Rekordpleite im Finale der Champions League mit Inter Mailand gegen Paris Saint-Germain (0:5) hat Trainer Simone Inzaghi einen neuen Job. Der 49-Jährige wurde wie erwartet bei Rekordmeister Al-Hilal in Saudi Arabien vorgestellt. In Riad soll Inzaghi laut Medienberichten bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Über Vertragsdetails machte der Klub allerdings keine Angaben.

Bei Al Hilal tritt Inzaghi die Nachfolge des Portugiesen Jorge Jesus an, der Anfang Mai seinen Platz räumen musste. Inzaghi hat kaum Zeit zur Eingewöhnung. Der Italiener wird seine neuen Schützlingen bereits bei der anstehenden Klub-WM in den USA (14. Juni bis 13. Juli) betreuen. Sein Debüt gibt Inzaghi gegen den spanischen Rekordmeister Real Madrid und Trainer Xabi Alonso am 18. Juni. In Gruppe H trifft Al-Hilal zudem auf RB Salzburg und CF Pachuca.