Spallettis trister Abschied: "Ein großartiger Mensch"

Spalletti (66) hatte vor der Partie seinen eigenen Rauswurf bekannt gegeben. „Sicherlich hinterlassen wir nicht viel Begeisterung“, sagte Spalletti am Montag, die hohen Erwartungen konnte er nie erfüllen. Letztendlich brachte das 0:3-Debakel in Norwegen am Freitag das Fass zum Überlaufen - es droht die dritte verpasste WM-Teilnahme in Folge für Italien.