"Retter in der Not": Ranieri Favorit auf Spalletti-Nachfolge

Jetzt wartet offenbar die nächste Rettungsmission: Spalletti hatte nach dem 0:3-Fehlstart in die WM-Qualifikation in Norwegen am Sonntag berichtet, dass er nach der zweiten Partie gegen Moldau entlassen werde. Verbandschef Gabriele Gravina, der trotz harscher Kritik nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der EM in Deutschland gegen die Schweiz an ihm festgehalten hatte, steht unter enormem Druck: Es droht der Weg in die Play-offs um das WM-Ticket - und womöglich die dritte Weltmeisterschaft in Folge als Zuschauer.