Frankreichs Justiz ermittelt gegen Mbappé!

Eine Spende von Kylian Mbappé an fünf französische Polizisten sorgt für Wirbel - und Ermittlungen gegen den Superstar!

Nach dem Aus von Real Madrid bei der Klub-WM befindet sich Kylian Mbappé im Urlaub - trotzdem steht er in den Schlagzeilen. Der französische Superstar findet sich im Zentrum einer Ermittlung wieder. Es geht um den Verdacht auf Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Wie die Investigativ-Zeitung Le Canard enchaîné berichtet, wurde eine Untersuchung seitens der Generalinspektion der nationalen Polizei (IGPN) gegen fünf französische Polizisten der Spezialeinheit CRS eingeleitet, die im Jahr 2023 von Mbappé eine Spende in Höhe von 180.300 Euro erhalten haben sollen.

Dabei handelt es sich um fünf Ordnungskräfte, die für den Schutz der französischen A-Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar zuständig waren.

Mbappé-Lager reagiert auf Vorwürfe

Demzufolge erhielten vier Polizisten „einen Scheck über 30.000 Euro, der am 19. Juni 2023 über ein in Monaco auf den Namen von Kylian Mbappé registriertes Bankkonto ausgestellt wurde“, heißt es in dem Bericht von Le Canard enchaîné. Ihr Chef soll derweil 60.300 Euro vom Stürmer Reals erhalten haben.