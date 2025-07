Für Rekordsumme? City holt Torhüter Trafford zurück

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

„Einer der besten jungen Torhüter des englischen Fußballs“

Trafford verschärft im Tor von Teammanager Pep Guardiola den Konkurrenzkampf - bislang setzte City auf den Brasilianer Ederson und den Deutschen Stefan Ortega Moreno. „James ist bereits jetzt einer der besten jungen Torhüter des englischen Fußballs, und wir freuen uns, ihn bei Manchester City begrüßen zu dürfen“, wird Sportdirektor Hugo Viana in einer Mitteilung zitiert.

Trafford kassierte in der vergangenen Zweitliga-Saison nur 16 Gegentreffer in 45 Spielen und hatte großen Anteil an Burnleys direktem Wiederaufstieg. Seine kolportierte Ablöse liegt rund zwei Millionen Euro über der Summe, die den englischen Nationaltorwart Jordan Pickford bei seinem Wechsel vom AFC Sunderland zum FC Everton 2017 zum bis dato teuersten britischen Torhüter gemacht hatte.