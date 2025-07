Messi-Sperre ein Vorteil? "So ist er jetzt etwas ausgeruhter"

Kein Lionel Messi, kein Problem? Für ein Spiel in der MLS musste Trainer Javier Mascherano bei Inter Miami zuletzt aufgrund einer Sperre auf den argentinischen Fußball-Weltmeister verzichten - und das sei „gut“ für sein Team, sagte der 41-Jährige nun vor Inters Auftaktspiel im Leagues Cup gegen Atlas Guadalajara aus Mexiko in der Nacht zu Donnerstag (1.30 Uhr MESZ): „Die Wahrheit ist, dass wir ihm eine Pause geben mussten.“

Messi und auch Teamkollege Jordi Alba waren von der Liga gesperrt worden, nachdem sie kurzfristig nicht zum All-Star-Game in Texas angereist waren. Die verordnete Zwangspause sei für Messi „nach vielen aufeinanderfolgenden Spielen“ dringend nötig gewesen, „um den neuen Marathon an Spielen zu beginnen“, so Mascherano weiter: „So ist er jetzt etwas ausgeruhter.“