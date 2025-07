Schnelles Sané-Debüt? Wer überträgt Galatasaray - Straßburg LIVE im TV, Stream & Ticker?

Leroy Sané könnte am Samstag seinen ersten Einsatz für Galatasaray absolvieren. Der türkische Rekordmeister testet gegen Straßburg.

Leroy Sané steht vor seinem Debüt für Galatasaray Istanbul . Der türkische Rekordmeister spielt am Samstag (20 Uhr) im heimischen Rams Park gegen Racing Straßburg.

Nach Sky -Informationen ist auch der deutsche Nationalspieler Teil des Kaders für das Testspiel. In jedem Fall soll sich der ehemalige Bayern-Profi den Gala-Fans im Stadion präsentieren.

Sané erstmals im Training dabei

Erst tags zuvor absolvierte Sané seine erste Trainingseinheit bei Galatasaray nach seinem Wechsel vom FC Bayern. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit zeigte sich der 29-Jährige gut gelaunt und scherzte mit seinen Teamkollegen, wie in einem Instagram-Video des Klubs zu sehen war.

Sané hatte nach fünf Jahren bei Bayern in Istanbul einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Mit dem 25-maligen türkischen Meister spielt der Ex-Münchner in der kommenden Saison in der Champions League. Der Flügelstürmer will laut eigenen Aussagen „eine absolute Führungsrolle übernehmen“ und sich über starke Leistungen bei Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für die WM 2026 empfehlen.