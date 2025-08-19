Die letzte Chance für ein gefallenes Wunderkind?

Vincent Wuttke 19.08.2025 • 14:46 Uhr Mohamed Ihattaren galt einst als Wunderkind. Nutzt er nach vielen Skandalen nun seine letzte Chance?

Nach dem Abpfiff ging Danny Buijs auf den Rasen und suchte den Weg zu einem seiner Spieler. Der Trainer von Fortuna Sittard nahm Mohamed Ihattaren in den Arm und streichelte seinen Kopf, um den 23-Jährigen aufzubauen. Offenbar weiß der Coach ganz genau, welch sensible Behandlung sein Neuzugang braucht. Denn nach unzähligen Skandalen und Tiefpunkten hat Ihattaren in Sittard seine wohl letzte Chance.

Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln galt noch vor sieben Jahren als Wunderkind, als er mit 16 Jahren sein Profi-Debüt bei der PSV Eindhoven feierte. Nun ist er 23 Jahre jung - und hat dennoch bereits eine turbulente Karriere wie kaum ein zweiter Fußballer hingelegt.

Dass der Linksfuß die riesigen Erwartungen von damals nie erfüllen konnte, wird schon an der Ablöse für den Dribbelkünstler in diesem Sommer klar. Gerade einmal 100.000 Euro legte Sittard auf den Tisch, um den Profi von Waalwijk zu kaufen. Der Skandalprofi bekam auch nur einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Und trotzdem schlug Ihattaren sofort zu - nach einem Gespräch mit Coach Buijs in einem Hotel. „Als ich wegfuhr, habe ich sofort meine Familie per Facetime angerufen und gesagt: Ich gehe nirgendwo anders hin, ich gehe zu Herrn Buijs. Es ist mir egal, wer was bietet, ich will hierher“, sagte er zu ESPN.

Ihattaren galt als Wunderkind

Jedoch blieb dem Offensivmann auch nichts anderes übrig, wie er verriet. „Ich hatte nicht die Optionen, die ich mir vorgestellt hatte. Es gab zwar viel Interesse aus dem Ausland, aber für mich ist es wichtig, noch ein Jahr in den Niederlanden zu spielen.”

Er betonte: „Bei Waalwijk habe ich die Chance bekommen, wieder Spaß am Fußball zu finden, bei Fortuna habe ich nun die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen.“

Fehlende Angebote liegen auch an seiner Vergangenheit. Zwischen Mai 2022 und Oktober 2024 blieb der Linksfuß sogar ohne einen Einsatz in einem Pflichtspiel!

Dabei hatte er bereits mit 16 Jahren bei der PSV Eindhoven bei den Profis debütiert und galt als riesiges Talent. Er hatte bei Oranje alle Jugend-Nationalteams von der U15 bis U19 durchlaufen und stand im September 2020 bereits zwei Mal im Kader der A-Nationalmannschaft. Damals war Ihattaren 18 Jahre jung.

Der rote Teppich für eine Weltkarriere war ausgelegt, doch der Teenager, einst noch 22 Millionen Euro wert, stürzte stattdessen ab.

Schon Ihattarens Abgang aus Eindhoven zu Juventus Turin 2021 verlief nach mehreren Undiszipliniertheiten nicht geräuschlos.

In Italien angekommen, wurde Ihattaren direkt nach Sampdoria verliehen. Der Plan der Ausleihe ging allerdings krachend schief: Er absolvierte keine einzige Spielminute für den Serie-A-Klub. Nachdem er schon mit Übergewicht aus dem Sommerurlaub gekommen war, verschwand der damals 19-Jährige im Herbst für mehrere Wochen sogar spurlos.

Auch abseits des Platzes gab es reichlich Negativschlagzeilen, wie unter anderem Mafia-Gerüchte und eine Festnahme rund um einen angeblichen Streit mit seiner damaligen Freundin Yasmine Driouech zeigen.

Ihattarens sportlicher Tiefpunkt war im Frühjahr 2023 erreicht.

Ihattaren mit Tiefpunkt in Prag

Nach nur drei Monaten bei Slavia Prag ging es für Ihattaren damals völlig bergab. Der ehemalige Eindhoven-Profi wurde ins Training der zweiten Mannschaft versetzt. Der Klub begründete die Entscheidung mit konditionellen Problemen. Kurze Zeit später trennte man sich nach nicht einmal vier Monaten Ende März 2023 sogar komplett.

Es folgte sogar ein halbes Jahr ohne Anstellung. Erst im September 2023 gab ihm der RKC Waalwijk einen Vertrag. Er machte dort 24 Ligaspiele und schaffte vier Treffer sowie fünf Vorlagen. Der Verein stieg dennoch in die zweite Liga ab und so ging es für den offensiven Mittelfeldspieler nun zu Fortuna Sittard.

Nun will Ihattaren mit seinen 23 Jahren bei seinem achten Klub noch einmal ganz neu starten. Und wieder stehen die Zeichen gut. Am ersten Spieltag gelang dem 23-Jährigen beim 1:2 gegen NAC Breda direkt ein Assist nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte.