Emil Forsberg: Vancouver "mit Müller Titelfavorit"

SID 14.08.2025 • 06:23 Uhr Der Wechsel von Thomas Müller sei für die gesamte Liga eine "Super-Geschichte", sagt New Yorks Emil Forsberg.

Die Vorfreude auf Thomas Müllers Ankunft in der Major League Soccer (MLS) steigt.

Und auch Emil Forsberg, ehemaliger Spieler von Bundesligist RB Leipzig und inzwischen bei den New York Red Bulls unter Vertrag, ist begeistert vom Wechsel des ehemaligen Münchners zu den Vancouver Whitecaps. Für ihn macht Müller die Kanadier zum Meisterschaftskandidaten.

„Natürlich sind sie ein Titelfavorit mit Thomas Müller“, sagte Forsberg im Interview mit der Sport Bild: „Sie haben schon eine gute Mannschaft, sind klar auf Play-off-Kurs. Jetzt kommt er noch dazu, das kann richtig gut werden.“

Es sei aber nicht nur für Vancouver, sondern auch „für die ganze Liga eine Super-Geschichte.“

„Thomas ist eine Legende in Deutschland, ich erinnere mich an viele hitzige Duelle mit ihm mit Leipzig. Amerika kann sich auf ihn freuen“, sagte Forsberg, der von 2015 bis 2024 für Leipzig aufgelaufen war und zweimal den DFB-Pokal gewonnen hatte.

Müller-Debüt schon am Sonntag

Müller startete am Mittwochnachmittag von Münchner Flughafen aus „leicht nervös“ in sein Kanada-Abenteuer, wie er bei Sky verriet.

Bei den Whitecaps, ganz im Westen Kanadas am Pazifik, wird der 35-Jährige wohl bereits am Sonntag gegen Houston Dynamo sein Debüt in der MLS geben.

Für Donnerstag ist die offizielle Vorstellung angesetzt - aber Müller wird wohl schon vorher gefeiert werden.

