Müller-Mania in Kanada! Die Party geht schon am Flughafen los

SID 14.08.2025 • 07:48 Uhr Thomas Müller ist am Flughafen von Vancouver angekommen. Das neue Abenteuer nimmt direkt Fahrt auf.

Thomas Müller genoss den euphorischen Empfang in seiner neuen sportlichen Heimat in vollen Zügen.

Der Weltmeister von 2014 wurde mit einem traditionellen Trommel-Marsch von Vertretern des Musqueam Stammes um Häuptling Wayne Sparrow am Vancouver International Airport begrüßt, dann erfüllte er nach seinem fast zwölfstündigen Flug geduldig die Autogramm- und Selfie-Wünsche.

In einer Sportsbar des Flughafens richtete der 35-Jährige schließlich gegen 17 Uhr Ortszeit erstmals das Wort an die Fans seines neuen Klubs.

„Ich bin glücklich hier zu sein und ein Whitecap zu sein“, sagte Müller ins Mikrofon: „Wir wollen die Zukunft zusammen gestalten“.

Müller-Trikot wird zum Kassenschlager

Die hunderten gekommenen Anhänger stimmten sogleich erste Gesänge mit seinem Namen an, Müller klatschte dazu im Takt.

Viele Fans waren bereits in seinem Trikot mit der Nummer 13 gekommen.

Rund um die Ankunft des neuen Stars verfolgten die euphorisierten Anhänger das Halbfinal-Hinspiel ihres Teams im Canadian Championship gegen Forge FC (2:2) auf großen Bildschirmen.

Müller wurde mit einem dunklen Van vom Flughafen abgeholt, auf der Fahrt in die Stadt konnte er auf unzähligen Plakaten sein eigenes Konterfei entdecken.

Auch vor dem BC Place Stadium hingen gleich mehrere überdimensionale Banner vom neuen Hoffnungsträger.

Erster Auftritt schon am Sonntag

Nach einer ersten Nacht in Kanada ist für Donnerstagabend (18.00 Uhr MEZ) bereits die offizielle Vorstellung angesetzt.

Am Sonntag soll der ehemalige Nationalspieler gegen Houston Dynamo sein Debüt in der Major League Soccer geben - doch gefeiert wurde er schon vorher.

„Vancouver, Thomas hat sich gleich zu Hause gefühlt“, schrieben die Whitecaps bei Instagram unter eines der zahlreichen Videos vom Empfang: „Die besten Fans der Liga haben es unvergesslich gemacht.“