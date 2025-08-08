Absturz besiegelt! Traditionsklub verliert Profilizenz

SID 08.08.2025 • 17:21 Uhr Vitesse Arnheim hat keine Zukunft im Profifußball. Wie es weitergeht, ist völlig offen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach Ansicht des Richters habe das Lizenzierungskomitee des KNVB die Regeln korrekt befolgt und die Entscheidung in aller Fairness getroffen.

In einer ersten Reaktion äußerte sich der 1892 gegründete Verein, der im Sommer den deutschen Trainer Rüdiger Rehm für die erste Mannschaft verpflichtet hatte, „zutiefst enttäuscht und bestürzt“.

Die Zukunft von Vitesse Arnheim ist ungewiss

Die Zukunft von Vitesse sei „derzeit noch unklar. Der Verein prüft seine Optionen“, schrieb der Klub in einer Stellungnahme. Man werde das Urteil „sorgfältig prüfen und die nächsten Schritte planen. Gleichzeitig arbeitet das Management weiterhin mit den Interessengruppen zusammen, um den Fortbestand des Fußballs in Arnheim zu sichern.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Arnheim war 2024 wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen zu einem 18-Punkte-Abzug verurteilt worden und stieg erstmals seit 35 Jahren in die 2. Liga ab. In der Zweitliga-Saison folgten mehrere Punktabzüge und der erneute Abstieg.