Müller brennt Sprüche-Feuerwerk ab

SPORT1 14.08.2025 • 20:16 Uhr Thomas Müller brennt bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz in Vancouver ein Sprüche-Feuerwerk ab. Die Bayern-Ikone ist direkt zum Scherzen aufgelegt.

Thomas Müller hat bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz in Vancouver einen durchaus sympathischen Eindruck hinterlassen.

Die Ikone des FC Bayern München war direkt zum Scherzen aufgelegt und brannte ein regelrechtes Sprüche-Feuerwerk ab. Die besten Sprüche des Weltmeisters von 2014 hier zusammengefasst.

Müller: „Ich bin hier, um ‚Soccer‘ zu spielen"

„Die Stadt ist schön. Ja, das weiß ich. Ich habe gehört, sie ist die beste Stadt der Welt. Du hast es dreimal in einer Minute gesagt, also glaube ich dir.“ (zum Moderator der Vorstellung, der mehrmals auf die Vorzüge der Stadt hinwies)

„Ich bin hier, um ‚Soccer‘ zu spielen. Früher habe ich ‚Football‘ gespielt, nun spiele ich ‚Soccer‘.“

„Während meines gesamten Lebens ist es meine Liebe, Fußball zu spielen. Mein Körper fühlt sich - selbst in meiner Phase der Karriere - zu gut an, um aufzuhören. Du wünschst dir dasselbe (zu Sportdirektor Axel Schuster). Wenn wir in zwei Wochen sprechen, haben wir vielleicht andere Meinungen. Wir finden es heraus.“

„Die bayrische Küche ist nicht für den modernen Leistungssport kreiert worden“

„Ich habe keine Ahnung. Ich denke, ich habe alles, aber wir werden es herausfinden, wie ich mich an die Liga gewöhne. Aber die Zahlen sind wirklich beeindruckend.“ (auf die Frage, wie er sich an den Stil der MLS gewöhnen wird, nachdem er so viele Titel in seiner Karriere gewonnen hat)

„Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Wir hatten viel grünes Gras. In der Jugend haben wir auf Kunstrasen gespielt, ich habe keine Probleme damit. Meine Knie sind wie die eines 15-Jährigen, hat mein Arzt gesagt.“

„Es ist gut zu wissen, dass man auch in Vancouver bayrische Spezialitäten genießen kann. Man muss dazu sagen: Die bayrische Küche ist jetzt nicht für den modernen Leistungssport kreiert worden. Trotzdem kann man es immer wieder genießen. Deshalb bin ich froh, dass ich hier auch eine Anlaufstelle habe und mir nicht immer aus Deutschland etwas schicken lassen muss.“

„Erstmal bin ich ja schon groß. Ich komme schon zurecht. Ich weiß, wie man einigermaßen gut durchs Leben kommt - und wie man staubsaugt.“ (auf die Frage, wie er zum ersten Mal allein in einem fremden Land klarkommen wird)

