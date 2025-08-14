MLS: Thomas Müller startet in neues Abenteuer: PK heute live

SPORT1 14.08.2025 • 15:00 Uhr Thomas Müller taucht bei den Vancouver Whitecaps in eine neue Welt ein. Hier ist die Begrüßungs-PK der Bayern-Legende heute live zu sehen.

Bis zuletzt war Thomas Müller noch regelmäßig an der Säbener Straße zu Gast, um sich fit zu halten. Nun startet jedoch sein neues Abenteuer in Vancouver so richtig.

Am Donnerstag, 14. August, steht für Thomas Müller die Begrüßungs-PK bei den Whitecaps auf dem Plan, bei denen er seit dem 6. August offiziell unter Vertrag steht. Der 35-Jährige wird in dieser vorgestellt und die Fragen der Journalisten beantworten.

Thomas Müller bei den Vancouver Whitecaps: So sehen Sie die Begrüßungs-PK der Bayern-Legende heute live

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Livestream: skysport.de

Die Begrüßungs-PK von Thomas Müller wird unter anderem im Free-TV bei Sky Sports News zu sehen sein. Die PK wird ab 9 Uhr (PT) bzw. 18 Uhr (MEZ) stattfinden.

Thomas Müller schlägt seine Zelte in Kanada auf

Nach 25 Jahren beim FC Bayern wartet für Thomas Müller eine ganz neue Herausforderung in der MLS. Der Offensiv-Star hat in Vancouver einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben, der eine vereinsseitige Option bis Ende 2026 beinhaltet.