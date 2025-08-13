Heute hebt Thomas Müller ab: So sieht sein Zeitplan jetzt aus

SPORT1 13.08.2025 • 15:00 Uhr Thomas Müller verabschiedet sich aus Deutschland. So geht es bei der Bayern-Legende jetzt weiter.

Jetzt ist es endgültig so weit: Thomas Müller lässt Deutschland und die Bundesliga hinter sich und bricht in Richtung Nordamerika auf.

In den Sozialen Medien teilte der langjährige Superstar des FC Bayern ein kurzes Video, das ihn bei einer Laufeinheit zeigt: „Heute ist mein Flug nach Vancouver. Mein letzter Lauf in Deutschland. Ich freue mich wirklich sehr auf die kommenden Wochen.“

Müller soll am Donnerstag offiziell bei den Vancouver Whitecaps vorgestellt werden. Die Präsentation wird um 18 Uhr deutscher Zeit stattfinden.

Zum ersten Mal in seiner beachtlichen Karriere wird der 35-Jährige dabei als eine Neuverpflichtung vorgestellt. „Lasst es uns zusammen angehen. Let‘s go, Whitecaps!“, rief er noch in die Kamera, bevor er sich auf den Weg machte.

Selbst Thomas Müller wird noch nervös

Am Flughafen äußerte er sich am Mikrofon von Sky dann noch ein weiteres Mal, bevor er seine Maschine bestieg. Er sei “leicht nervös, für meine Verhältnisse. Es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich zu einer neuen Mannschaft stoße." Es handele sich um eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung.

Einen klaren Plan hat er aber dennoch schon im Kopf: „Ich will einfach schnell ankommen und die Jungs schnell kennenlernen. Es geht um den Sport. Ich hoffe natürlich, dass ich mich relativ schnell an die Liga gewöhne, aber es kann natürlich auch sein, dass ich ein paar Wochen brauche.“