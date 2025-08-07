Reus begrüßt Müller in der MLS

SID 07.08.2025 • 05:17 Uhr Marco Reus und Thomas Müller kennen sich aus vielen Duellen in der Fußball-Bundesliga - nun spielen beide in der Major League Soccer.

Marco Reus hat seinen alten Wegbegleiter Thomas Müller mit freundlichen Worten in der Major League Soccer begrüßt.

„Ich wollte erstmal herzlichen Glückwunsch und willkommen in der MLS sagen“, sagte der frühere Dortmunder in einem kurzen YouTube-Video und fügte mit Blick auf die Vertragsunterschrift seines früheren Bayern-Rivalen bei den Vancouver Whitecaps an: „Ich hoffe, du wirst viel Spaß haben, wenn du etwas brauchst, sag Bescheid.“