Wende um Lewandowski: Barca-Star stürmt wieder für Polen!

Wende um Lewandowski

Robert Lewandowski erhält vom neuen Nationaltrainer Jan Urban die Kapitänsbinde zurück und steht im Aufgebot für die kommenden WM-Qualifikationsspiele.
SID
Der neue polnische Fußball-Nationaltrainer Jan Urban hat Robert Lewandowski zurück in die Nationalmannschaft geholt.

Zugleich teilte er bei der Bekanntgabe des Aufgebots für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation auf der Website des polnischen Verbandes mit: „Robert Lewandowski wird der Kapitän der Mannschaft sein.“

Der 37-jährige Lewandowski war im Juni nach einem Konflikt mit dem damaligen Nationaltrainer Michal Probierz zurückgetreten.

Lewandowski wurde als Kapitän abgesetzt

Er hatte dem Angreifer des FC Barcelona die Kapitänsbinde entzogen. Lewandowski hatte daraufhin mitgeteilt, er werde unter Probierz nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Der Trainer trat daraufhin zurück.

Urban sagte nun, seine Entscheidung „sei endgültig“, er betrachte das „Thema Kapitänsbinde als abgeschlossen“.

Die Polen spielen am 4. September in Rotterdam gegen die Niederlande und am 7. September im polnischen Chorzow gegen Finnland. Lewandowski hat seit seinem Debüt im Jahr 2008 157 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 84 Tore erzielt.

