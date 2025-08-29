Wende um Lewandowski: Barca-Star stürmt wieder für Polen!

SID 29.08.2025 • 13:42 Uhr Robert Lewandowski erhält vom neuen Nationaltrainer Jan Urban die Kapitänsbinde zurück und steht im Aufgebot für die kommenden WM-Qualifikationsspiele.

Der neue polnische Fußball-Nationaltrainer Jan Urban hat Robert Lewandowski zurück in die Nationalmannschaft geholt.

Zugleich teilte er bei der Bekanntgabe des Aufgebots für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation auf der Website des polnischen Verbandes mit: „Robert Lewandowski wird der Kapitän der Mannschaft sein.“

Lewandowski wurde als Kapitän abgesetzt

Er hatte dem Angreifer des FC Barcelona die Kapitänsbinde entzogen. Lewandowski hatte daraufhin mitgeteilt, er werde unter Probierz nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Der Trainer trat daraufhin zurück.

Urban sagte nun, seine Entscheidung „sei endgültig“, er betrachte das „Thema Kapitänsbinde als abgeschlossen“.